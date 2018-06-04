Соратник Сенцова по Евромайдану обвинил Медведчука в сложившейся ситуации

Активист заявил, что "украинцы будут разговаривать с Медведчуком жестко", если состояние Сенцова ухудшится.

Активист Евромайдана Алексей Гриценко обвинил представителя Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию на Донбассе и кума Путина Виктора Медведчука в том, что произошло с заключенным в России украинским режиссером Олегом Сенцовим, который в знак протеста голодает уже 22-ой день. Он также призвал политика ощутить свою ответственность и повлиять на ситуацию.

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Об этом сообщает 24 канал. "У кого-то есть сомнение, что Медведчук виноват? Мы пока не едем к нему, потому что надеемся, что у Медведчука хватит мозгов в голове договориться со своим кумом и освободить Сенцова. Но если что-то с ним случится, то украинцы будут разговаривать с Медведчуком жестко", - заявил Гриценко.

Он лично знаком с Сенцовим. Оба принимали участие в Евромайдане в 2014-м году.

"С Олегом мы познакомились возле "Украинского дома". Он приехал из Крыма и сказал, что готов принимать участие в Евромайдане, потому что не хочет, чтобы преступная власть Януковича оставалась в Украине. Мы прошли довольно длинный путь. И Олег на самом деле очень эффективно организовал работу штаба Автомайдана и принимал участие в большинстве наших акций. Далее он поехал в свой родной Крым", - рассказал Гриценко.

Активист упомянул, что уже в Крыму встретился с Олегом 9 марта 2014-го на акции крымских татар. Там режиссер проводил мирные акции и помогал вывозить с оккупированного полуострова украинских военных, которые не хотели переходить на сторону России. Планов штурма или подрыва у Сенцова не было.

Он добавил, что военные понимают выбор Сенцова - голодать. "Те, кто прошли с ним путь, тоже сделали бы, пожалуй, так же", - убежден Гриценко.

Как сообщал УНИАН, Украина призвала австрийские СМИ "поднять вопрос Сенцова" во время визита Путина в Вену.