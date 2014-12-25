26 фур с продуктами для жителей Донбасса добрались до Краматорска и Северодонецка (фото)

Об этом проинформировала Уполномоченный Президента Украины по вопросам мирного урегулирования конфликта в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, которая сопровождала эту колонну вместе с народными депутатами и руководством Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба главы государства. Гуманитарная колонна состояла из 26 фур, весом 326 тонн.

Как отмечается в сообщении, Геращенко отметила, что уже завтра часть этого груза представители Донецкой и Луганской обладминистраций вместе сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям развезут по населенным пунктам, которые больше всего страдают от обстрелов боевиков и куда очень трудно доставлять продукты питания. Гуманитарный груз включает собранные во всех регионах Украины продукты, в том числе крупы, консервы, овощи, фрукты, сладости для детей, сахар, и товары первой необходимости.

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В отношении территорий Донбасса, временно подконтрольных боевикам, то Геращенко отметила, что украинская власть прилагает максимум усилий, чтобы оказать адресную помощь социальным учреждениям, в том числе больницам и интернатам. «Но в настоящее время нет гарантий безопасной доставки гуманитарного груза на эти территории», - подчеркнула Уполномоченный Президента. Хотя, по ее словам, руководители указанных учреждений постоянно обращаются к руководству Донецкой и Луганской областей с просьбой помочь. Геращенко добавила, что гуманитарная ситуация и возможность направления украинскими властями гуманитарного груза обсуждался во время встречи Трехсторонней контактной группы в Минске, но гарантий безопасной доставки так и не было получено, подчеркивается в сообщении

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 декабря, в Северодонецк Луганской области в сопровождении народных депутатов Украины Ирины Луценко и Марии Ионовой прибыл гуманитарный груз, который будет направлен жителям оккупированных территорий.

Как говорится в сообщении пресс-службы председателя Луганской областной государственной администрации Геннадия Москаля, шесть тяжеловесных грузовиков привезли всего 120 тонн продуктов, собранных в Киеве, а также Киевской, Черновицкой, Ровенской и Винницкой областях. Это наборы продуктов питания - крупы, сахар, чай, масло, мясные и рыбные консервы, печенье, сгущенное молоко, конфеты, фрукты и тому подобное.

"До Нового года эта помощь будет доставлена всем нуждающимся на оккупированных территориях. Наши соотечественники, которые стали заложниками боевиков, почувствуют, что Украина не забыла о них", - сказано в сообщении.

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Продуктовые наборы получат детские и социальные учреждения на оккупированных территориях - это детские дома, гериатрические центры, детдома семейного типа, хосписы и т.п.

"Все они финансировались из государственного или местного бюджетов, а сейчас выживают без копейки. К нам в администрацию постоянно приходят руководители этих учреждений и рассказывают, что пациенты или воспитанники питаются из того, что принесут местные жители и персонал. Пожилые люди в гериатрических центрах давно не едят мясо и рыбу, а дети в интернатах забыли вкус конфет", - отметил Москаль.

Гуманитарную помощь после пересечения линии разграничения будут сопровождать представители общественных и международных организаций.