Украина получила от ООН и ВОЗ гуманитарную помощь на 3 млн грн

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, очередной транш гуманитарной помощи от ВОЗ содержит 90 медицинских наборов (basic kit) для неотложной помощи, в состав которого входят лекарства и изделия медицинского назначения. Один такой набор позволяет оказывать помощь тысяче людей в течение трех месяцев. Гуманитарный груз направят в Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую и Харьковскую области. В эти области также передадут 9 наборов (supplementary kit), которые сформированы из расчета: один набор - на обслуживание 10 тыс. человек в течение почти 3 месяцев. Кроме того, на склады ГП «Укровакцина» поставлены 4 набора с травматологическим наполнением и 5 - с противодиарейным.

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Фонд народонаселения ООН в свою очередь передал Украине 50 наборов для оказания акушерско-гинекологической помощи. Общая стоимость наборов, предназначенных для оперативных вмешательств и проведения реанимационных мероприятий для матерей и новорожденных, составляет около 1 млн грн. Медицинские наборы обеспечат потребность населения в хирургической акушерско-гинекологической помощи для 1 млн 800 тыс. человек в трехмесячный период. В их состав входят хирургические инструменты, шовный материал, расходные материалы и самые необходимые медикаменты: анальгетики, противовоспалительные, антибактериальные, кровоостанавливающие препараты и растворы для инфузий.

Груз, кроме перечисленных регионов, также направят в Киевскую, Одесскую и Полтавскую области.