Более 66% украинцев считают ситуацию в стране напряженной, а более 23% взрывоопасной - опрос

Почти 56% не поддерживают проведение массовых протестных акций в Украине, но почти 4% готовы выйти с оружием.

66,6% считают ситуацию в Украине напряженной, а 23,5% - взрывоопасной.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные были представлены на пресс-конференции в Киеве по результатам опроса, проведенного тремя исследовательскими центрами: КМИС, Центра Разумкова и СОЦИС.

Еще 7,1% считают ее стабильной. 2,9% отказались от ответа.

Примерно одинаковый процент во всех регионах - от 64,7% до 69,1% считают ситуацию напряженной. А взрывоопасной называют ее больше всего в Центре и на Востоке (Днепропетровская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черниговская) - 29,1%, а меньше всего в Киеве (18%).

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55,9% опрошенных не поддерживают проведение массовых протестных акций в Украине. 25,8% поддерживают акции, но лично не будут принимать в них участие, а 12,2% - поддерживают и готовы лично принять в них участие (больше всего таких на Западе - 19,6%, а меньше всего 5,6% - на Востоке). И 6,1% отказались отвечать.

На вопрос в какой форме люди готовы защищать свою гражданскую или политическую позицию, 69,2% ответили, что участием в выборах, 28,2% - подписанием разного рода петиций и обращений граждан, 12,4% - участием в акциях протеста, участием в акциях гражданского неповиновения, «Майдане» - 5,6%. В то же время 3,8% готовы взять в руки оружие.

Опрос был проведен 30 августа - 9 сентября. Опрошены 10005 респондентов. Статистическая погрешность составляет около 1,2%.

Как сообщал УНИАН, ранее украинцы рассказали, кого они считают "кандидатами от Кремля" на выборах президента.