Украинцы рассказали, кого они считают "кандидатами от Кремля" на выборах президента

Бойко, Рабинович и Тимошенко - именно в этих политиках больше всего заинтересована Россия.

Среди вероятных кандидатов в президенты Украины Россию больше всего интересует один из лидеров "Оппозиционного Блока" Юрий Бойко, председатель партии "За жизнь" Вадим Рабинович и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные опроса, проведенного 30 августа — 9 сентября тремя исследовательскими центрами: КМИС, Центра Разумкова и СОЦИС. Опрошено 10005 респондентов. Погрешность составляет около 1,2%.

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Отвечая на вопрос по каждому из политиков, насколько заинтересована Россия в том, чтобы он стал следующим президентом Украины, опрошенные отметили, что больше всего Россия заинтересована в таких кандидатах, как Юрий Бойко (46,5%), Вадим Рабинович (37,9%), Юлия Тимошенко (28,4%), Петр Порошенко (19,8%), Олег Ляшко (15,4%), Владимир Зеленский (7,1%), Анатолий Гриценко (6,7%), Андрей Садовый (5,2%), Святослав Вакарчук (3,7%).

Стоит отметить, что пока ни Зеленский, ни Вакарчук не заявили, что идут на выборы.

Ранее социологи озвучили фаворитов выборов в ВР в случае голосования в ближайшее воскресенье.