"Власти" оккупированного Крыма ограничили число мест, где разрешаются митинги

Соответствующее постановление принял «Совмин» Крыма, сообщает «Крым. Реалии».

В Симферополе таковых мест теперь только четыре. В Крымской полевой миссии по правам человека считают это прямым ограничением свободы мирных собраний.

Как сообщают в правозащитной организации, в Симферополе разрешается проводить митинги на территории перед Крымским республиканским Дворцом культуры профсоюзов, перед центром культуры и бизнеса «Консоль», в парке им. Ю. Гагарина (от скульптурной композиции «Три грации» по пешеходной зоне, расположенной вдоль прудов), и от территории Крымского республиканского Дворца культуры профсоюзов по пешеходной зоне, расположенной вдоль ул. Киевской до реки Салгир.

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Правозащитники приводят в пример Керчь, где политическая активность гораздо ниже, но таких мест для митингов (согласно тому же постановлению) пятнадцать.

Но главная проблема, по мнению правозащитников, не в количестве «разрешенных» мест, а в самом факте запрета проводить общественные мероприятия там, где это удобно людям.

«Это постановление существенно ограничивает право людей на проведение мирных собраний. При введении перечня мест, где теперь разрешено митинговать, теряется сам смысл права свободно собираться там, где есть необходимость привлечь внимание к той или иной проблеме (принцип «непосредственной видимости и слышимости»). Установление такого перечня мест для публичных мероприятий является прямым ограничением свободы мирных собраний», – заявляют в Крымской полевой миссии по правам человека.