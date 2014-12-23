Симферополь остался без света сразу после обещания Аксенова не отключать электричество

Как сообщает Крым.Реалии, электроэнергию отключили в Старом городе, в районе горбольницы №7 и улицы Залесской.

При этом, поскольку время было рабочее, магазины были вынуждены работать при свечах или с генераторами.

«Обещали, что свет больше не будут выключать, а вот снова выключили», – жалуется продавщица в одном из магазинов на Залесском рынке.

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Такая же ситуация и в Старом городе Симферополя. «Пришел с работы, а тут темень. Ни ужин приготовить, ни детям в школу подготовиться, уроки они в темноте сделать не могут», – сетует симферополец Сергей.

Люди отмечают, что электроэнергию отключают в одних и тех же районах города.

Отключение электроэнергии продолжалось более двух часов.