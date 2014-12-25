На Керченской переправе объявили штормовое предупреждение, в очереди застряли сотни машин

Об этом сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции.

На линии на Керченской переправе курсируют три парома – «Ионас», «Олимпиада», «Глюкофилоуса».

В дирекции сообщают, в порту «Кавказ» своей очереди на паром ожидают до 180 легковых и 65 грузовых авто, в порту «Крым» – до 10 легковых и 30 грузовых машин.

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На грузовой линии ожидают: в порту «Новороссийск» – 313 машин, в Славянске-на-Кубани – 320 грузовиков, в Керченском аэропорту – 110 авто.

Всего за предыдущие сутки перевезено 1380 машин и 4934 пассажира.