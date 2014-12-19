Керченская переправа снова закрыта из-за тумана, в очереди стоят сотни автомобилей

Об этом сообщает Единая транспортная дирекция.

"В данный момент Керченская переправа закрыта из-за тумана, видимость составляет менее 100 метров", — говорится в сообщении дирекции.

Закрытие переправы сразу привело к появлению автомобильных очередей.

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По последней информации оперативного дежурного, в порту "Кавказ" очередь из грузовиков и легкових автомобилей выросла до 260 машин, в порту "Крым" пока ситуация более стабильная, там паром ожидают 86 легковых и грузовых машин.

В настоящее время своей очереди на погрузку на грузовой линии в порту «Новороссийск» ожидают до 110 грузовиков, в Славянске-на-Кубани – 249 грузовых автомобилей, а в Керченском аэропорту — до 179 машин.