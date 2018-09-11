Судовладелец бросил экипаж на аварийном судне у побережья Одессы

По информации моряков, оператор судна и судовладелец уже неделю не выходят на связь. Экипаж не получал зарплату с апреля.

Судовладелец бросил экипаж, который состоит из украинских и российских моряков, на аварийном судне у побережья Одессы.

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Как сообщил УНИАН пресс-секретарь, руководитель проектов благотворительной организации «Фонд помощи морякам «Ассоль» Андрей Шевченко, накануне в данную организацию за помощью обратилась команда теплохода VOLZHSKIY 33 (флаг Коморские острова, IMO 8955641).

«Им чудом удалось спастись на пути из Турции в Херсон. С конца июля судно находилось на дальнем рейде порта «Одесса». Из-за технического состояния оно могло и не пережить надвигающийся шторм, в последний момент ему дали укрыться на безопасной стоянке в порту», - рассказал Шевченко.

Он пояснил, что результаты инспекции технического состояния судна, проведенной еще в мае в порту Ростов-на-Дону показали неудовлетворительное состояние аварийного двигателя, навигационного оборудования, водонепроницаемых дверей, а также нарушения требований Международного кодекса по управлению безопасностью (МКУБ).

По его словам, на борту находятся 12 человек – восемь граждан Украины, остальные – Российской Федерации. У десятерых членов экипажа контракт уже закончился, еще у двоих заканчивается в сентябре.

«У старпома контракт закончился еще в апреле… Ранее судно ходило под флагом РФ, но впоследствии сменило его на удобный флаг Коморских островов. По информации моряков, оператор судна и судовладелец уже неделю не выходят на связь. Экипаж не видел заработной платы с апреля 2018 года», - отметил Шевченко.

По его данным, снабжение судна и работников обеспечивается на минимальном уровне, чтобы люди не умерли от голода, а судно не пошло ко дну. Сейчас корабельная связь отключена, для общения моряки используют личные телефоны.

Шевченко добавил, что за помощью моряки обратились в «Ассоль», но пока юристы изучают «хитросплетение официальных документов» и пытаются выйти на связь с работодателем, на борту заканчиваются продукты. В частности, запасов едва хватит до пятницы, 14 сентября.

Как подчеркнул пресс-секретарь, находящиеся на борту судна у берегов Одессы практически без питьевой воды и еды, на аварийном судне пребывают в постоянном моральном напряжении.