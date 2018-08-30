Более 100 граждан Украины находятся в итальянских тюрьмах

Среди них есть лица, которые признаны пострадавшими от торговли людьми.

На сегодня 108 граждан Украины находятся в итальянских тюрьмах по обвинению в нелегальной перевозке мигрантов.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook по итогам встречи с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа.

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«Впрочем, среди них есть лица, которые признаны пострадавшими от торговли людьми. Пятерых из них уже освободили из-под ареста по решению суда. Сейчас МИД работает над тем, кто еще попадает под это определение, и готовит соответствующие документы», - отметила она.

Денисова добавила, что она обратилась к послу с просьбой принимать во внимание информацию во время рассмотрения в судах этих дел, и получила полную поддержку. «Господин посол заверил, что будет способствовать, чтобы документы попали в итальянские суды в определенный срок», - подчеркнула она.

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Кроме того, омбудсмен проинформировала посла о ситуации с задержанными моряками судна «Норд» и «ЯМК0041». «Ситуация складывается таким образом, что фактически Россия сейчас блокирует возвращение домой моряков обоих судов. Украина сделала все от себя зависящее для их освобождения», - сказала она.

Также Денисова сообщила, что во время встречи обсуждался вопрос украинских политических заключенных Кремля. В святи с этим она обратилась к послу Италии, которая в этом году председательствует в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с просьбой поддержать украинских политзаключенных на международной арене, а также повлиять на Российскую Федерацию в вопросе возвращения украинцев домой.