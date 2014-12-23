В Мариуполе неизвестные взорвали железнодорожный мост

Об этом сообщает штаб обороны Мариуполя на своей странице в Facebook.

В результате взрыва повреждена опора моста. Движение поездов в район железнодорожного вокзала и морского торгового порта временно прекращено. Жертв нет, говорится в сообщении.

Также отмечается, что оперативно создан городской штаб в составе представителей власти, прокуратуры, правоохранительных органов по ликвидации последствий происшествия и выявления причастных лиц.

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Поезда временно курсируют до ст. Сартана, откуда организована доставка пассажиров автобусами до Мариуполя.