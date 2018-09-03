В Вишневом вместо скандальной застройки решили увеличить парковую зону - СПУ

5 га парка, 500 тысяч долларов на обустройство и детский сад на 500 мест - скандальное строительство в Вишневом получило неожиданный поворот

Руководство скандального строительства в г. Вишневое прекратило незаконную застройку, борьбу с которой общественность вела больше 3 лет, и решило увеличить парковую зону на 3 га и выделить на ее обустройство 500 тыс долл.

Об этом сообщил глава Социалистической партии Украины Илья Кива во время пресс-конференции «Парка в г.Вишневое быть! Скандальное строительство сворачивается!», которая состоялась в офисе СПУ 3 сентября, передает пресс-служба СПУ на официальном сайте.

«В ходе переговоров между общественностью и застройщиком был достигнут компромисс: застройщик готов отказаться от существующего проекта и увеличить парковую зону на 3 га, а также выделить на инфраструктуру парка 500 тыс долл», - сообщил глава СПУ.

При этом глава СПУ отметил, что площадь застройки, согласно первоначальному плану, составила 10 га, из которых 2 было предусмотрено под парковую зону. Сейчас же парковая зона увеличена до 5 га. А контролировать выделение заявленных 500 тыс долл на обустройство парка будет специально созданная группа из числа общественных активистов.

Кроме того, Кива отметил, что застройщик обязался за собственные средства построить детский сад минимум на 500 мест.

По его словам, такие действия позволят застройщику сохранить вложенные деньги, а общественности - жить и воспитывать детей в нормальных условиях.

Кива уточнил, что соответствующее предложение-протокол была подписана и передана руководством застройщика представителям общественности Вишневого, которые должны в течение трех дней рассмотреть его и сообщить о своем решении.

Как сообщалось, борьба с незаконным строительством в Вишневом Киево-Святошинского района Киевской области продолжается уже 3 года. Утром 21 августа 2018 г жители города провели акцию протеста против бандитских нападений на активистов, которые выступают против застройки парка в их городе, а также за прекращение незаконного строительства. Акцию поддержала Социалистическая партия Украины. Председатель СПУ Илья Кива передал в администрацию президента подписанное жителями Вишневого обращение с требованием немедленной отставки главы Киево-Святошинской райадминистрации Мирославы Смирновой.

16 августа в городе Вишневое Киевской области произошло силовое столкновение граждан, которые протестуют против незаконного строительства, с «титушками», нанятыми застройщиком. В результате столкновений были пострадавшие, в числе который также представители правоохранительных органов.