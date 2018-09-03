Порошенко: сегодняшние украинские школьники будут жить в ЕС

Сегодня 450 тысяч детей пришли в первый класс по новой программе, рассчитанной на 12 лет обучения.

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что сегодняшние школьники будут жить в Украине, которая будет членом Европейского Союза.

Об этом сообщается на странице главы государства в Facebook.

Читайте такжеВремя на домашнее задание: в Украине предлагают новые санитарные нормы для школы

«Сегодня более 16 тысяч школ открыли двери перед почти четырьмя миллионами учеников. 450 тысяч детишек пришли в первый класс по новой программе, рассчитанной на 12 лет», - отметил президент.

«Благодаря реформе качество образования приближается к европейскому уровню. И я убежден, что сегодняшние школьники точно будут жить в Европейском Союзе. И будут жить в Украине, потому что наша страна будет членом ЕС. Мы совместно возвращаем Украину в Европу - наш общий дом», - убежден Порошенко.

«Искренне поздравляю всех с началом нового учебного года. И прежде всего желаю нам всем мира. Твердо убежден, что мир мы завоюем, ведь весь мир - с нами», - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в этом году ученики первых, пятых и десятых классов в начале учебного года останутся без учебников по некоторым предметам.