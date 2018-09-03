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Украинский документальный фильм "Миф" победил на кинофестивале в Португалии (видео)

06:30, 03 сентября 2018
Общество
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В ленте сочетаются документальные кадры и анимация / скриншот

Украинский фильм "Миф" победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, который проходил с 27 августа по 2 сентября в португальском городе Фігуейр.

"МИФ" – новый фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния – рассказывает историю жизни и гибели Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

В ленте сочетаются документальные кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

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Теги: #кинофестиваль