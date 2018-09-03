Украинский документальный фильм "Миф" победил на кинофестивале в Португалии (видео)

"МИФ" – новый фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния – рассказывает историю жизни и гибели Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом.

Украинский фильм "Миф" победил среди документальных фильмов на фестивале Figueira Film Art, который проходил с 27 августа по 2 сентября в португальском городе Фігуейр. "МИФ" – новый фильм Леонида Кантера и Ивана Ясния – рассказывает историю жизни и гибели Василия Слипака – оперного певца с мировым именем и уникальным голосом. В ленте сочетаются документальные кадры и анимация, которую создал украинский карикатурист Юрий Журавель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter