В Житомире Зубко и Марина Порошенко приняли участие в празднике первого звонка в отстроенной гимназии

Достройка гимназии стоит более 100 млн грн. Так, общая сметная стоимость достройки составила 101, 6 млн грн.

В Житомире сегодня состоялся праздник первого звонка в отстроенном гимназии №3 на вул. Грушевского.

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Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии приняли участие: супруга президента Марина Порошенко,вице-премьер-министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко, руководители житомирской городской и областной власти, первоклассники, учителя, житомиряне. Сегодня Марина Порошенко и Геннадий Зубко посещают Житомирскую область с рабочим визитом.

"Проект гимназии как новой украинской школы получил большой положительный резонанс среди педагогов практически всех регионов Украины. Житомир стал первым городом, который за свои средства заказал разработку дизайна и воплотил в жизнь", - рассказали УНИАН в Житомирской городской гимназии №3.

Достройка гимназии стоит более 100 млн грн. Так, общая сметная стоимость достройки – 101, 6 млн грн. Это - деньги как городского бюджета, так и средства Государственного фонда регионального развития.

Как прозвучало на торжествах, которые состоялись сегодня в гимназии по случаю Дня знаний, новое помещение этого заведения теперь имеет современное оборудование, парты, мультимедийные комплексы, лингафонные кабинеты, современный пищеблок, и тому подобное. Также в рамках открытия школы к новому учебному году, среди прочего, была произведена замена коммуникаций, заново обустроена территория, установлено ограждение и спортивные площадки.

В школе в этом учебном году будет 36 классов, где знания будут получать 1 тыс. 102 ученика. В целом же, по проекту «Новая украинская школа» Житомирский городской совет планирует оборудовать в Житомире 112 первых классов.

В рамках поездки Марина Порошенко и Геннадий Зубко после открытия Житомирской городской гимназии №3 осмотрят детский сад №58 в Житомире. Также запланировано, что первая леди Украины посетит гала-концерт музыкально-образовательного лагеря Music Camp International, который состоится в Житомирском областном украинском музыкально-драматическом театре им. И. Кочерги.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября этого года в Украине начнет действовать программа «Новой украинской школы».