Квит заявил, что стипендии студентам отменять не будут
10:18, 22 декабря 2014Общество
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Министр образования и науки Сергей Квит опроверг слухи об отмене стипендий украинским студентам.
Квит попросил "всех успокоиться" / УНИАН
Сергей Квит заявил, что стипендии будут выплачивать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Студенческие стипендии не отменяются, так что я прошу всех успокоиться", - написал Квит.
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Ранее сообщалось, что в Украине до конца года могут закрыть еще около 70 высших учебных заведений. Сокращение учреждений высшего образования не означает, что будет какая-то социальная напряженность, потому что если университет закрывается по разным причинам, то и студенты сразу переводятся в другие учебные заведения, и преподаватели могут найти работу в других вузах.
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