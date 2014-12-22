Квит заявил, что стипендии студентам отменять не будут

Сергей Квит заявил, что стипендии будут выплачивать. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Студенческие стипендии не отменяются, так что я прошу всех успокоиться", - написал Квит.

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Ранее сообщалось, что в Украине до конца года могут закрыть еще около 70 высших учебных заведений. Сокращение учреждений высшего образования не означает, что будет какая-то социальная напряженность, потому что если университет закрывается по разным причинам, то и студенты сразу переводятся в другие учебные заведения, и преподаватели могут найти работу в других вузах.