До конца года в Украине закроют еще около 70 вузов

Об этом сообщил отвечая на вопрос радио "Свобода", министр образования и науки Сергей Квит. "Сейчас у нас около 300 высших учебных заведений. Мы выдвигаем различные претензии к тем университетам, которые, мы видим, не соответствуют лицензионным условиям. И поэтому до конца года еще около 70 университетов могут исчезнуть", - пояснил он.

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Министр добавил, что сокращение учреждений высшего образования не означает, что будет какая-то социальная напряженность, потому что если университет закрывается по разным причинам, то и студенты сразу переводятся в другие учебные заведения, и преподаватели могут найти работу в других вузах.

Сергей Квит также напомнил, что до принятия закона "О высшем образовании" на территории страны работали 804 высших учебных заведения.

"Сейчас мы уже отсекли заведения так называемого I-II уровня аккредитации. Колледжи перестают быть высшими учебными заведениями. Есть часть колледжей, которые вошли в структуру университетов. Поэтому они должны определиться, будут ли относиться к среднему образованию, профессиональному, и непосредственно работать на рынке труда или они останутся структурой университетов", - добавил он.

1 июля Верховная Рада одобрила новую редакцию закона о высшем образовании, и его подписал президент. Этот документ, в частности, предусматривает финансовую автономию вузов, уменьшение нагрузки на преподавателей и студентов, а также общественный контроль за качеством образования.