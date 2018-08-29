ФСБ обыскивала дом украинской активистки в Крыму из-за якобы ее связей с "Правым сектором"

Павленко сообщила, что в ходе обыска у нее изъяли тетради с записями, копировали информацию с ее компьютера, мобильный телефон, также досмотрели телефон мужа.

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации проводили обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко из-за якобы ее связей с "Правым сектором".

Как сообщает Крымская правозащитная группа в социальной сети Facebook, Павленко рассказала о том, как в ее квартире проходил обыск.

В частности, активистка отметила, что обыск проводили сотрудники ФСБ РФ. Они заявили, что Павленко подозревают в связях с "Правым сектором", который якобы готовил в оккупированном Крыму "покушение на убийство человека".

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Павленко сообщила, что в ходе обыска у нее изъяли тетради с записями, копировали информацию с ее компьютера, мобильный телефон, также досмотрели телефон мужа. "Следователь" заявил, что позже ее вызовут в "следственный комитет" для допроса.

"Пришли в 6:30 утра. Стучали очень сильно в двери, представились техслужбой и сказали, что я затопила соседей. Я дозвонилась адвокату и сказала, что я якобы затопила соседей. Потом они начали ломать двери. Утверждали, что у них есть постановление суда на обыск. Сотрудники не представились, они не заходили в квартиру, пока не приехал адвокат. Заявили, что у него есть полчаса, чтобы приехать. Они зашли в квартиру вместе с адвокатом. Я попросила, чтобы они перемещались группой", - рассказала активистка.

По ее словам, протокол обыска она подписывать отказалась, сказав, что будет его подписывать только в присутствии адвоката в "следственном комитете".

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Симферополе российские силовики проводили обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко.