В Симферополе российские силовики пришли с обыском к активистке Украинского культурного центра
В окуппированном Россией Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности РФ провели обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко.
Об этом сообщает Крымская правозащитная группа в Facebook.
"По информации Крымской правозащитной группы, у активистки Украинского культурного центра в Крыму Ольги Павленко проводится обыск. Обыск начался в 6.46 в Симферополе по месту жительства активистки. Подробности уточняются", - сообщают правозащитники.
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Обыск проводят сотрудники ФСБ РФ по решению подконтрольного Кремлю "Киевского районного суда" Симферополя.
В доме вместе с активисткой находится ее супруг.
Правозащитники напомнили, что "в апреле 2018 года активистов Украинского культурного центра в Крыму Алену Попову и Ольгу Павленко вызывал "на беседу" старший помощник прокурора Симферополя Алексей Пучков".
"Сотрудника российской прокуратуры интересовала работа центра и выпуск газеты "Кримський терен". Активистки воспользовались правом не давать показаний против себя и своих близких", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, федеральная служба безопасности РФ 25 августа задержала крымского татарина на административной границе с оккупированным Россией Крымом.