Оккупанты задержали крымского татарина на админгранице с Крымом - Чубаров

Ночью появилась информация о том, что задержанного отпустили, однако депутат ожидает подтверждения от членов его семьи.

Федеральная служба безопасности РФ 25 августа задержала крымского татарина на административной границе с оккупированным Россией Крымом.

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Об этом сообщил лидер Меджлиса крымскотатарского народа, народный депутат Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, 19 августа Сервер Девлетшаев вместе с женой и тремя детьми приехали в аннексированный Россией полуостров накануне мусульманского праздника Курбан-байрам, чтобы навестить родителей и родственников.

Согласно информации депутата, семья прибыла на админграницу с Крымом 25 августа.

«После просмотра российскими пограничниками личных документов , ФСБ-шники увели главу семьи Сервера, а его жене Диляре сказали, что она с детьми может выехать из Крыма. На ее вопрос, как она может ухать без мужа, ей пояснили, что он «побудет» у них, как минимум, до обеда», – написал Чубаров.

Он добавил, что по состоянию на 23:00 25 августа жена Девлетшаева с детьми находились на материковой части Украины.

«Прибывшим на КПП «Каланчак» родителям Сервера Девлетшаева российские оккупанты не говорят, где находится их сын», – отметил Чубаров.

Впоследствии депутат, ссылаясь на информацию из Крыма, сообщил в Facebook, что Девлетшаева якобы отпустили, однако он ожидает подтверждения этой информации от членов его семьи.

"Как только что сообщили из Крыма, Сервер Девлетшаев после 18 часового задержания ФСБ-шниками вышел на связь и сообщил, что его отпустили ... Будем ждать подтверждения от членов его семьи ...", - написал он.

Напомним, в июле Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе призвала Россию освободить незаконно задержанных или осужденных украинцев и крымских татар в оккупированном Крыму.