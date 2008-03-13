К украинским морякам нагрянула комиссия от Ющенко

Во исполнение Указа Президента Украины «О комплексной проверке деятельности Министерства обороны Украины и состояния боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины» в Военно-Морских Силах второй день продолжает работу президентская инспекционная комиссия.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, в результате активной работы комиссии, которую возглавляет заместитель руководителя Главной службы - Главный инспектор Инспекции по вопросам контроля за деятельностью военных формирований Главной службы оборонной политики и политики безопасности Секретариата Президента Украины Николай ДРАГАН, в определенные степени боевой готовности приведены корабли Центра морских операций ВМС Украины корветы «Тернополь» и «Луцк». По определенным задачам они вышли в полигоны боевой подготовки, где продолжают выполнение задач по назначению.

Также 12 марта, в соответствии с решением руководителя инспекционной комиссии, осуществлена проверка морской авиационной бригады Военно-Морских Сил. В воздух были подняты самолеты Бе-12, вертолеты Ми-14 и Ка-27. Совместно с кораблями они отработали ряд задач, в том числе с привлечением спасательной парашютно-десантной группы.

Сейчас в рамках инспекционной проверки в штабе командования украинского флота развернуты пункты управления и осуществляется контроль за деятельностью подразделений, которые выполняют задачи на полигонах боевой подготовки.