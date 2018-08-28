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Сегодня Тернополь празднует 478-ю годовщину

11:06, 28 августа 2018
Общество
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С 19 часов на Певческом поле будут награждать лучших тернополян / realno.te.ua

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, в рамках празднований аллея Звезд, на вул. Сагайдачного, пополнится звездами Вячеслава Химяка, БогдаМистецька импреза начнется в 15.00 на Хаваривского, Григория Бурбези и звездой, посвященной 150-летию ТОО «Просвита».

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В парке Национального возрождения в течение дня тернополян и гостей города ждет праздник меда, детская развлекательная и культурная программа.

С 19 часов на Певческом поле будут награждать лучших тернополян, параллельно будет идти концерт с участием местных исполнителей.

В завершение праздника на Певческом поле состоится концерт Ирины Федишин и Народного артиста Украины Ивана Поповича.

Как сообщал УНИАН, в Тернополе открыли самый длинный аэрационный фонтан в Украине.

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Теги: #Тернополь