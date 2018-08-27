В Тернополе открыли самый длинный аэрационный фонтан в Украине (фото)
13:49, 27 августа 2018Общество
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Кроме эстетического вида, водограй выполняет экологическую функцию, поскольку насыщает воду кислородом.
В Тернополе открыли самый длинный аэрационный фонтан в Украине / фото пресс-службы городского совета
Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, после того, как на набережной Тернопольского пруда обустроили очередную линию фонтана, его общая длина теперь составляет 300 м, что делает его самым длинным в Украине.
Новый участок фонтана обустроили от причала в направлении Надставной церкви.
В Тернополе открыли самый длинный аэрационный фонтан в Украине / фото пресс-службы городского совета
Всего установлено 180 форсунок с прожекторами, струя воды из каждой достигает 9 м в длину и почти 4 м в высоту.
Кроме эстетического вида, водограй выполняет экологическую функцию, поскольку насыщает воду кислородом.
Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Тернополе запустили первую линию аэрационных фонтанов, которая составляла 122 м.
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