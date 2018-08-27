В Тернополе открыли самый длинный аэрационный фонтан в Украине (фото)

Кроме эстетического вида, водограй выполняет экологическую функцию, поскольку насыщает воду кислородом.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городского совета, после того, как на набережной Тернопольского пруда обустроили очередную линию фонтана, его общая длина теперь составляет 300 м, что делает его самым длинным в Украине.

Новый участок фонтана обустроили от причала в направлении Надставной церкви.

Всего установлено 180 форсунок с прожекторами, струя воды из каждой достигает 9 м в длину и почти 4 м в высоту.

Кроме эстетического вида, водограй выполняет экологическую функцию, поскольку насыщает воду кислородом.

Как сообщал УНИАН, в прошлом году в Тернополе запустили первую линию аэрационных фонтанов, которая составляла 122 м.