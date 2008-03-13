Ющенко про доходы бюджета и его корректировку

Черкасская обл. 12 марта. УНИАН. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что доходная часть государственного бюджета-2008 после внесения изменений увеличится на 15-16 млрд. грн. без корректировки показателя уровня инфляции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на пресс-конференции в Черкасской области.

«Мы имеем дополнительные поступления в центральный бюджет – 12 млрд. грн., а в местные бюджеты – 3 млрд. грн. Таким образом, корректировка государственного бюджета в сторону увеличения доходной части будет составлять 15-16 млрд. грн.», - сказал В.ЮЩЕНКО, подчеркнув, что это корректировка показателей без изменения уровня инфляции.

Президент напомнил, что законом о госбюджете-2008 предусмотрено по результатам первого квартала внести дополнения и изменения.

«Здесь не вопрос предположения, здесь вопрос обязанности - правительство должно представить Верховной Раде изменения и дополнения, как того требует национальное законодательство», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он также сообщил, что по вопросу изменений в госбюджет на прошлой неделе были проведены консультации с Минфином и Минэкономики. Он отметил, что в изменениях в госбюджет 2008 года должны быть предусмотрены нормализация работы НАК «Нафтогаз», финансовое обеспечение перехода Вооруженных сил на контрактную основу и закупки новой техники и вооружения, развитие медицины и тому подобное.

Президент выразил надежду, что изменения в госбюджет, которые предложит правительство, найдут поддержку не только у коалиции, но и у меньшинства парламента.

Справка УНИАН. Закон «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины» был принят Верховной Радой 28 декабря 2007 года. Президент Украины подписал этот закон 30 декабря.

Доходы госбюджета-2008 установлены в сумме 215 млрд. 359 млн. 392,3 тыс. грн., в частности, доходы общего фонда – 168 млрд. 965 млн. 709,3 тыс. грн., специального фонда - 46 млрд. 393 млн. 683 тыс. грн.

В госбюджете на 2008 год инфляция планируется на уровне 9,6%.

11 марта Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявил, что настаивает на пересмотре показателя годовой инфляции в государственном бюджете на 2008 год.