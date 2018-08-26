Упала в обморок, потеряла память: София Ротару находится в реанимации - подробности
14:03, 26 августа 2018Общество
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По словам врачей, позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение.
София Ротару находится в реанимации / www.peoples.ru
Медсестра из уфимской клиники, куда была доставлена певица София Ротару, рассказала подробности о состоянии эстрадной артистки, передает «МК».
«Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей», — рассказала медсестра.
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По ее словам, позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение.
«У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо», — сказала она.
Однако певицу все же решили оставить на несколько дней, чтобы «не рисковать».
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