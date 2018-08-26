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Упала в обморок, потеряла память: София Ротару находится в реанимации - подробности

14:03, 26 августа 2018
Общество
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София Ротару находится в реанимации / www.peoples.ru

Медсестра из уфимской клиники, куда была доставлена певица София Ротару, рассказала подробности о состоянии эстрадной артистки, передает «МК».

«Ротару упала в обморок, потому что у неё произошёл резкий скачок давления. Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей», — рассказала медсестра.

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По ее словам, позднее Ротару стало лучше, к ней вернулась память, прекратилось головокружение.

«У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо», — сказала она.

Однако певицу все же решили оставить на несколько дней, чтобы «не рисковать».

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Теги: #гонорары звезд София Ротару