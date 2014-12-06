На Керченской переправе остановили движение паромов из-за ветра

Как передает ТАСС, ветер усилился там до 16-19 м/с, поэтому принято решение о временном прекращении движения паромов. Если в ближайшие часы произойдет уменьшение ветра до 15-16 м/с, на линию выйдет паром "Глюкофилоуса", сообщили в Единой транспортной дирекции.

Читайте такжеВ Крыму паром с пассажирами почти всю ночь простоял в Керченском проливе (фото)На грузопассажирской линии очередь выросла почти вдвое и увеличилась с 240 до 465 автомобилей. В порту "Кавказ" своей очереди на паром ожидают до 170 легковых и 155 грузовых автомобилей, в порту "Крым" -около 120 легковых и 20 грузовых машин.

В очереди на грузовой линии в порту Новороссийск стоят до 184 грузовиков, в Славянске-на-Кубани - 390, в Керченском аэропорте - 120 грузовых большегрузных автомобилей.