"Похороненными" оказались Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Рассел Кроу, Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон и масса других кинозвезд.

23 августа в мобильном приложении "Кинопоиска" произошел жутковатый сбой, в результате которого на страницах многих актеров появилась информация об их "смерти", передает Час Пик.

"Похороненными" оказались Анджелина Джоли, Джордж Клуни, Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Рассел Кроу, Бенедикт Камбербэтч, Том Хиддлстон и масса других кинозвезд.

На их страницах появилась графа о смерти, где не указана дата, но значится место "кончины": "Японская империя (Южная Корея)".