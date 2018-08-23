Порошенко вручил военным сертификаты на украинские ПТРК "Стугна-П" и "Корсар"

В ближайшее время 75 новых ПТРК получат представители Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

Президент Украины Петр Порошенко вручил военным сертификаты на противотанковые ракетные комплексы «Стугна-П» и ракетные комплексы «Корсар».

Как сообщили в пресс-службе главы государства, церемония вручения состоялась во время открытия выставки современного вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины и других воинских формирований «Мощь новой армии» на Михайловской площади в Киеве.

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«Друзья, как нам их не хватало на фронте в 2014 году. Какую высокую цену заплатила Украина в 2014-2015 годах за их отсутствие», - сказал Порошенко.

По словам президента, в ближайшее время 75 ПТРК получат представители Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, Десантно-штурмовых войск и Сил специальных операций.

«Эти украинские противотанковые комплексы уже хорошо зарекомендовали себя в боях. Они уменьшают риск поражения оператора противником, благодаря возможности размещения пусковой установки на очень безопасном расстоянии от него. Благодаря возможности наведения на цель с закрытых позиций и хранилищ. К важным достоинствам также следует отнести и стоимость отечественных противотанковых комплексов, которые в несколько раз дешевле иностранных образцов. За те же деньги украинских налогоплательщиков мы сегодня покупаем в 5-6 раз больше вооружения в украинской оборонной промышленности», - отметил Порошенко.

Глава государства осмотрел представленные на выставке образцы вооружения и военной техники, которые уже состоят на вооружении ВСУ. В частности, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», танк БМ «Оплот», танк Т-72АМТ, модернизированный танк Т-64БВ, БМП-1Т с боевым модулем «Копье», бронетранспортеры БТР-3ДА, БТР-4Е, бронированную санитарно- эвакуационную машину БММ-4С. А также тактическую бронированную колесную машину «Дозор-Б».

На выставке также представлены тактические беспилотные авиационные комплексы различных модификаций и образцы крупнокалиберных снарядов украинского производства, изготовленные по стандартам НАТО, и специализированные бронированные автомобили «Халк», «Спартан», «Кугуар».

Комплексы "Стугна-П" и "Корсар" разработаны украинским КБ "Луч".

Напомним, на генеральной репетиции парада ко Дню Независимости 22 августа среди прочей военной техники показали полученные ВСУ весной американские противотанковые ракетные комплексы Javelin («Джавелин»).