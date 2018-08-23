На Львовщине школьников принудительно отправляют на мероприятия ко Дню Независимости – журналист

Кроме того, председателям РГА Львовщины приказали обеспечить участие в праздничных мероприятиях 50-70 взрослых от каждого района.

Управление образования Львовской ОГА дало райотделам образования по области распоряжение обеспечить от каждого района по 50 учащихся для участия в мероприятиях ко Дню Независимости во Львове. Распоряжение реализуется с элементом принуждения.

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Об этом в Facebook сообщила журналист Виктория Балицкая. По ее словам, она была уверена, что соответствующее письмо управления образования Львовской ОГА – это фейк, однако руководитель департамента образования Любомира Мандзий не отрицает факта того, что письмо было разослано. При том, никакого принуждения здесь якобы нет, и учеников просто приглашают на интересные и полезные мероприятия.

«Я решила проверить добровольно ли это и вчера повызванивала кого могла по районам и понаписывала кому могла. Я часто езжу на съемки по области, поэтому есть знакомые почти в каждом районе. Я просила поузнавать людей по своим каналам, какова ситуация и есть ли элемент принуждения. Потому что одно дело пригласить, а другое – заставлять. Так вот обратная связь показала, что таки есть факт принуждения», - указала Балицкая.

По ее словам, педагогов заставляют обеспечить отправку детей на празднование Дня Независимости во Львове.

«Самое противное - это механизм выполнения «парт-задания». Глава районного отдела образования давит на подчиненных, чтобы те давили на учителей, а те уже на родителей, а родители убеждали своих детей или просто приказывали им собираться в дорогу и обреченно топали гладить вышиванки, потому что рубашка есть, а чувства собственного достоинства нет... Вот цепь совдеповского маразма. Ни один человек, предоставивший мне информацию, не согласился быть названным», - отметила журналистка.

По словам Балицкой, подобное распоряжение получили и главы РГА, которым приказали обеспечить 50-70 взрослых с каждого района для участия в праздничных мероприятиях во Львове.

«Ну, но это такое, пусть взрослые сами за себя постоят. Пусть не едут, если не хотят. Но дети!!! На завтра синоптики обещают 28-30 градусов тепла. То есть 1000 детей (20 районов по 50 детей из каждого) должно жариться на солнце потому что... потому что? Вот зачем? Цель?», - задается вопросами журналистка.

Журналист отмечает, что в самом праздничном мероприятии с детьми (выпускание в небо шаров) ничего плохого нет, кроме указанных неприятных обстоятельств. Речь, по ее мнению, идет о неуважении к детям и подмене содержания празднования Дня Независимости.

«Кому это надо? Кому нужно чтобы ценой унижения достоинства (ибо если это не по собственной воле, то страдает достоинство людей, детей) проводились какие-то сомнительные по своей ценности мероприятия. Потому празднование Дня Независимости – это же не мероприятие. Это та светлая энергия, которая наполняет сердца людей. Радость и гордость за свою страну. Эти глубинные вещи не имеют ничего общего с построением детей и взрослых на площадях», - подытожила она.

Свою публикацию Балицкая сопроводила скринами письма и поста Мандзий, который появился уже после обнародования скандального документа.

Она также уточнила, что по состоянию на 13:00 детей все же должны везти из районов во Львов школьными автобусами. Завтра на 11:00 они должны быть во Львове.

Напомним, 24 августа в Киеве состоится масштабный парад ко Дню Независимости Украины.

На параде будут представлены 250 единиц военной техники, в мероприятиях примут участие 4,5 тысячи военнослужащих.

Всего по Крещатику пройдут 24 парадных расчетов, которые представляют подразделения Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины и других формирований, выполняющих задачи по охране и обороны Украины.