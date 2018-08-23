"Вам есть чем гордиться": Трамп от имени американцев поздравил Украину с Днем Независимости

Президент США подчеркнул: "Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп направил поздравление по случаю Дня Независимости Украины в адрес Президента Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«От имени народа Америки я хочу поздравить Вас и народ Украины с 27-й годовщиной вашей независимости, которую вы будет отмечать 24 августа», - говорится в послании.

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«Народу Украины есть чем гордиться: на протяжении четырех лет Украина мужественно противостоит российской агрессии и является благословенной ярким гражданским обществом, растущей экономикой и Вооруженными Силами, которые являются мощными как никогда ранее», - отметил Дональд Трамп.

Президент США подчеркнул: «Помните, пожалуйста, что Соединенные Штаты всегда будут стоять рядом с Украиной, в то время, когда она защищает свой суверенитет и территориальную целостность в рамках международно признанных границ».

В послании также отмечается, что правительство Соединенных Штатов будет продолжать работать с Украиной и будет поддерживать усилия в укреплении демократических институтов, развитии верховенства права, борьбе с коррупцией и стимулировании экономического роста.

Президент США пожелал Украине мирного, благополучного и успешного года.