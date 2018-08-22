Соцсети пишут: история со «стрелочником» в деле Гандзюк – тотальный позор, извинений тут недостаточно

Николая Новикова задержали, чтобы погасить волну протестов и быстро закрыть неудобное дело, утверждают в соцсетях.

История со «случайным стрелочником» в деле по нападению на активистку Екатерину Гандзюк, которого отпустили без суда из-за наличия железного алиби – это позорный для правоохранителей эпизод, который требует не просто извинений, но и увольнения определенных должностных лиц, убежден блогер Иван Оберемко.

Как указал он в Facebook, подозреваемого в уголовном производстве Николая Новикова задержали, чтобы погасить волну протестов и быстро закрыть неудобное дело Гандзюк.

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Теперь его отпускают из-за наличия алиби, которое публично и быстро получили «журналисты с безупречной репутацией».

«Выпускают, ХОТЯ Юрий Луценко еще вчера нес откровенный бред что это не алиби, а х*ралиби. Выпускают, ХОТЯ Антон Авакович Геращенко публично заявил, что этот абсолютно левый чувак со 100% алиби и есть преступник, дело закрыто, извиняйтесь. Што? Серьезно, абсолютно левого человека, которого сегодня выпускают без суда, выдавали за точку в расследовании», - подчеркнул Оберемко.

«По сути мы теперь наглядно понимаем, что без безумного публичного давления и журналистского контроля мусора ничего не расследуют и более того — готовы сажать любого из вас, чтобы закрыть неудобное дело и отвести от себя подозрения», - подчеркивает автор.

По его мнению только публичная поддержка может уберечь уголовное дело от провала.

«Это такой тотальный позор, за который уже МАЛО ПРОСТО ИЗВИНЕНИЙ ОТ МВД И ПРОКУРАТУРЫ. За это уже должны лететь на помойку погоны. Никакого варианта "ну сорян, ну посидел левый вася пару недель, ну так, мы публично кормили вас говном, что тут такого". Нет, твари, не сорян», - высказался блогер.

По его убеждению, за историю с Новиковым силовые структуры должны принести публичные извинения. Более того – за нее следует уволить определенных служебных лиц.

«Где квартира журналистам, которые сделали за вас работу и спасли годы жизни левому человеку? Где увольнения за косяки и попытку засадить абсолютно левого человека?», - задается вопросами Оберемко.

В комментариях к публикации пользователи напомнили, как правоохранители заявляли о наличии серьезных улик против Новикова.

Как сообщал УНИАН, подозреваемого по делу о покушении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова освободили из-под стражи еще до начала рассмотрения апелляции защиты.

Новиков, в свою очередь, подтвердил, что правоохранители не выбивали признания из него силой.

Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющего делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала лицо, подозреваемое в совершении преступления. 6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому Николаю Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 22 августа, председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом следствие привлекает к уголовной ответственности шестерых подозреваемых в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк.