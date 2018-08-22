Нападение на Гандзюк: подозреваемого Новикова отпустили из-под стражи, дело против него закрыто

Новикова освободили из-под стражи еще до начала рассмотрения апелляции.

Подозреваемого в деле о покушении на херсонскую чиновницу и активистку Екатерину Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи.

Об этом сообщила сестра Новикова Ирина Кадукова, передает "Украинская правда".

По ее словам Новикова освободили из под стражи даже до рассмотрения апелляции.

"Я пришла сегодня в суд, где должны были рассматривать апелляцию и должна была быть видео-связь со свидетелями со Львова относительно его алиби. Пока ждала в суде, пришел прокурор и сказал, чтобы я ехала забирать брата, он не виноват", - сказала Кадукова.

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Как пояснил адвокат Новикова Камилжан Шадманов, апелляция была отозвана.

"Я отозвал свою апелляцию. За 15 минут до начала заседания прокурор показал постановление о закрытии уголовного производства относительно моего подзащитного", - сказал он.

Сестра Новикова также заявила, что будет добиваться справедливости дальше: "Мы будем дальше бороться, мы хотим извинений".

В то же время, по ее словам, Новиков подтвердил, что правоохранители не выбивали силой из него признания.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля в Херсоне неизвестный выплеснул серную кислоту в лицо управляющей делами Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк. Инцидент произошел возле подъезда ее дома. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Сейчас Гандзюк находится на лечении в Киевском городском ожоговом центре.

Полиция квалифицировала нападение на Гандзюк как покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью, и задержала лицо, подозреваемое в совершении преступления.

6 августа Херсонский городской суд избрал подозреваемому Николаю Новикову меру пресечения в виде содержания под стражей.

Сегодня, 22 августа, председатель Нацполиции Сергей Князев заявил, что в целом следствие притягивает к уголовной ответственности шестерых подозреваемых в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк.