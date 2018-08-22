Прокуратура взялась за подростка, который помочился с памятника расстрелянным солдатам в Харькове

По данным прокуратуры, надругательство над памятником совершила компания подростков. Свои действия несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в соцсеть Instagram.

В Харькове прокуратура начала уголовное производство по факту надругательства над памятным знаком солдатам, расстрелянным во время Второй мировой войны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, харьковская местная прокуратура № 4 вчера, 21 августа, начала уголовное производство по факту осквернения группой несовершеннолетних памятного знака солдатам, расстрелянным во время Второй мировой войны (ч. 3 ст. 297 УК Украины).

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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Владимир Куприянов, надругательство над памятником, расположенным на территории учебного заведения на Салтовском шоссе в Харькове, совершила компания подростков.

Свои действия несовершеннолетние снимали на телефон, а видео выложили в социальную сеть Instagram.

Расследование по уголовному производству сейчас продолжается. Устанавливаются все обстоятельства дела. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 4 до 7 лет.