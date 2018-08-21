Ждем справку: Луценко рассказал, когда дело об избиении Найема передадут в суд

По словам генпрокурора, на прошлой неделе Мустафа Найем прошел медицинский осмотр.

Дело о нападении на народного депутата Мустафу Найема направят в суд сразу после того, как пострадавший предоставит справку о состоянии здоровья, заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Как сообщает «Украинская правда», такое заявление он сделал на брифинге во вторник, 21 августа. По словам главы ГПУ, следствие завершится тогда, когда депутат предоставит результаты медицинского осмотра.

Читайте такжеИзбиение нардепа Найема: СМИ опубликовавшем новое видео нападения

"Он на него сходил, если я не ошибаюсь, на прошлой неделе. Ему должны выдать справку о степени повреждений. Как только он предоставит результаты обследования, дело будет завершено за считанные дни, а тем подозреваемым, которые наносили ему побои и находятся на территории Украины, предоставят материалы следствия, для перехода в судебный процесс", - указал Луценко.

В то же время Луценко заверил, что ГПУ сделала все возможное, чтобы одного из фигурантов дела - Магомеда-Амина Саитова, сбежавшего в Азербайджан, объявили в розыск Интерпола.

"Мы добивались выдачи Саитова. Мы выставляем его в розыск. Примет ли такое решение Интерпол, не от нас зависит, но все, что необходимо сделать прокуратуре и полиции, было сделано", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема был подрезан автомобилем Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин - двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО «Диаспора чеченского народа» Даниила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства в период с 23.00 до 6.00 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.

5 мая Саитов был задержан в Азербайджане, ГПУ направила в Баку запросы на его экстрадицию. Впрочем, на данный момент подозреваемый в Украину не вернулся.