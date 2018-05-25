Найем ожидает, что дело о нападении на него передадут в суд в конце июня

Депутат не исключает, что Азербайджан не выдаст Украине четвертого нападающего.

Дело о нападении на народного депутата Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафу Найема планируют передать в суд в конце июня.

Об этом сам депутат сообщил в комментарии агентству УНИАН.

«Я вчера говорил с адвокатами. Нам обещают, если все будет хорошо, то в конце июня дело передадут в суд. В отношении подозреваемого Магомеда Саитова (Магомед-Амин Саитов – УНИАН), который сбежал в Азербайджан, он там прошел первый судебный этап, где Бакинский суд отпустил его под подписку о невыезде. Поэтому мы думаем, что он еще в Азербайджане. Теперь мы ждем экстрадиционный суда. Но, по неофициальным данным, у местной власти есть сомнения выдавать его в Украину или нет, поскольку мы в свое время не выдали азербайджанских оппозиционеров, журналистов. Поэтому мы обратимся в посольство, в суд в Азербайджане. Насколько я знаю, ГПУ и МВД очень настаивают на выдаче», - сказал Найем.

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Он добавил, чтов случае невыдачи Саитова Украине, будут судить лишь трех нападающих.

Также Найем сообщил, что угрозы, которые поступали в его адрес и его родных, уже прекратились. «Были угрозы в первые дни, на протяжении первой недели после нападения, и достаточно настойчивые. И мне, и семье, и коллегам, и друзьям. Более того, та сторона тоже получала письма с угрозами. Возможно, здесь работает еще какая-то третья сторона... Это были не анонимные угрозы, некоторые из них с подписями тех или иных людей, которые, как установила киберполиция, к этим людям не имеют отношения», - отметил он.

«Сначала требовали от меня забрать заявление из полиции, а когда мы объяснили, что это публичное обвинение, а поэтому нет смысла даже начинать эту историю, то начали просто угрожать жизни, угрожать насилием. Сейчас уже угрозы прекратились», - добавил Найем.

Кроме того, он сообщил, что после выписки из больницы уже не имеет охраны. «Охраны у меня уже нет. Она была нужна мне в больнице, где был просто проходной двор, даже днем, когда меня туда положили, у одного врача кто-то украл телефон», - пояснил депутат.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема был подрезан автомобилем Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из мужчин ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители задержали по подозрению в нападении трех мужчин - двух граждан РФ и одного гражданина Украины. Им объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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2 мая суд избрал задержанному Магомеду-Салиху Саитову, племяннику председателя ВОО «Диаспора чеченского народа» Даниила Гончарова, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства. Судья обязал Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

3 мая суд избрал гражданину Украины Ахмеду Саитову и гражданину РФ Умалу Тимербулатову меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место жительства в период с 23.00 до 6.00 30 июня.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата - сын Гончарова Магомед-Амин Саитов, который в день совершения нападения вылетел в Баку. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК, он объявлен в розыск.

Адвокат Олег Ищенко, который представляет интересы ВОО «Диаспора чеченского народа», заявил, что Магомед-Амин Саитов вернется в Киев после завершения боксерского турнира в Баку, куда намеревался ехать еще до конфликта.

5 мая азербайджанские правоохранители по требованию украинского следствия задержали подозреваемого. Начаты процедуры по экстрадиции.