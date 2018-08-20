У победителя шоу "Танцы со звездами" родилась дочь (фото)

Радостное событие произошло накануне премьеры нового сезона проекта "Танці з зірками". Игорь пытается сочетать тренировки и находит время, чтобы побыть с женой и дочерью.

В семье известного украинского хореографа, победителя телевизионного шоу "Танці з зірками" Игоря Кузьменко случилось пополнение в семье. В браке с Александрой Кузьменко у него на свет появилась девочка.

Об этом сообщает пресс-служба 1+1. Прибавление в семье произошло 17 августа около 11:30. Новорожденную с весом 3,360, а также ростом 53 см назвали Мирославой. Александра Кузьменко рожала в одной из больниц Одессы, сейчас новоиспеченная мама чувствует себя хорошо.

Радостное событие произошло накануне премьеры нового сезона проекта "Танці з зірками". Игорь пытается сочетать тренировки и находит время, чтобы побыть с женой и дочерью.

29 октября в шоу "Танці з зірками" 2017 победу одержала пара танцора Игоря Кузьменко и певицы Натальи Могилевской.