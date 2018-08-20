В Киеве около 100 спортсменов выложили герб Украины из ковриков для йоги (видео)
13:44, 20 августа 2018Общество
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Свой рекорд спортсмены посвящают Дню Независимости Украины.
Около 100 спортсменов установили рекорд, выложив герб Украины из ковриков для йоги
В Киеве зафиксировали новый спортивный рекорд.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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В групповой практике йоги под открытым небом приняли участие около 100 спортсменов. Из желтых ковриков для йоги участники выложили герб Украины и попали в Национальную Книгу рекордов Гиннесса.
Свой рекорд посвящают Дню Независимости.
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