В Киеве около 100 спортсменов выложили герб Украины из ковриков для йоги (видео)

Свой рекорд спортсмены посвящают Дню Независимости Украины.

В Киеве зафиксировали новый спортивный рекорд.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДень Независимости Украины: пограничники усилят меры безопасности на госгранице

В групповой практике йоги под открытым небом приняли участие около 100 спортсменов. Из желтых ковриков для йоги участники выложили герб Украины и попали в Национальную Книгу рекордов Гиннесса.

Свой рекорд посвящают Дню Независимости.