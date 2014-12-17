Правительство будет вынуждено поднять пенсионный возраст для украинцев – экономист

Такое мнение он высказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток + Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1 + 1».

По его словам, значительная часть трудоспособного населения рассматривает возможность трудовой миграции в страны ЕС, что является большой проблемой для рынка труда в условиях пенсионного кризиса, демографического кризиса и кризиса рождаемости.

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«Министр социальной политики сказал, что у него есть надежда, что не придется поднимать пенсионный возраст, но придется. Европа поднимает, мы идем в этом плане четко по европейским стандартам», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, министр социальной политики Украины Павел Розенко заявил, что повышение пенсионного возраста не принесет бюджету Пенсионного фонда желаемого эффекта.