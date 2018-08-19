Украинка пыталась вывезти в Венгрию 11-летнего ребенка по поддельному разрешению отца
Украинка пыталась вывезти в Венгрию 11-летнего ребенка по поддельным документам.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.
По данным ГПСУ, 35-летняя гражданка Украины направлялась с мальчиком, 2007 года рождения, в соседнюю страну через пункт пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе.
Читайте такжеПолиция сообщила, сколько детей с начала лета погибло на украинских водоемах
Во время проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданное Генеральным консульством Украины в Барселоне, поддельное. На момент выдачи согласия отец находился на территории Украины и за ее пределы никогда не уезжал.
О выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины, пограничники проинформировали представителей Национальной полиции. Женщина вместе с ребенком остались на территории Украины.