Украинка пыталась вывезти в Венгрию 11-летнего ребенка по поддельному разрешению отца

Пограничники выяснили, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданное генконсульством Украины в Барселоне, поддельное.

Украинка пыталась вывезти в Венгрию 11-летнего ребенка по поддельным документам.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

По данным ГПСУ, 35-летняя гражданка Украины направлялась с мальчиком, 2007 года рождения, в соседнюю страну через пункт пропуска «Тиса» на украинско-венгерской границе.

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Во время проверки документов выяснилось, что разрешение отца на вывоз ребенка за границу, выданное Генеральным консульством Украины в Барселоне, поддельное. На момент выдачи согласия отец находился на территории Украины и за ее пределы никогда не уезжал.

О выявлении признаков уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов») Уголовного кодекса Украины, пограничники проинформировали представителей Национальной полиции. Женщина вместе с ребенком остались на территории Украины.