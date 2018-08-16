Яблочный Спас 2018: когда празднуют, традиции и приметы

19 августа отмечают второй Спас, или Яблочный. В этот день верующие приносят в церковь освятить яблоки, груши, сливы и виноград.

Христиане восточного обряда отмечают Второй, или Яблочный Спас 19 августа. На освящение в этот день верующие приносят в церковь в корзине яблоки, груши и другие фрукты. Это один из 12 крупнейших церковных праздников.

Когда празднуют Яблочный Спас:

У этого праздника дата неизменна и ежегодно его отмечают 19 августа.

Яблочный Спас традиции:

Праздник Преображения Господня, или более известный в народе как Второй Спас или Яблочный Спас у восточных славян, известен с древнерусских времен и обычно в этот день поминают умерших. Традиционным блюдом в этот день являются печеные яблоки, а еще готовят пироги и штрудели с яблочной начинкой.

Принесенными из церкви освященными яблоками угощали всю семью.

Также кое-где сохранилась традиция среди женщин, у которых умерли дети, не есть яблок до Яблочного Спаса.

Что святят на Яблочный Спас:

- яблоки;

- груши;

- сливы;

- виноград;

- персики;

- колосья ржи или пшеницы.

Что нельзя делать на Яблочный Спас:

В этот день нельзя ничего делать по дому, кроме приготовления пищи. Уборку, шитье, стирку и прочее оставьте на другой день. Также считается, что в этот день нельзя убивать насекомых.

Приметы на Яблочный Спас:

Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. Считается, что ночи после Спаса становятся холоднее. В центральной Украине с этого дня ночи могут быть ощутимо холодными, поэтому и говорят: «Пришел Спас, готовь рукавички про запас!».

Также считается, что если в этот деь погода будет сухой и теплой, то такой будет и осень, и наоборот, если пойдет дождь - то будет богатой на осадки.