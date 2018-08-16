Британская группа Suede презентовала концептуальный клип, снятый под Чернобылем (видео)

Композиция Life is Golden стала первым официальным синглом с восьмого альбома группы The Blue Hour, который должен будет выйти осенью.

Всемирно известная британская рок-группа Suede презентовала клип на песню Life is Golden, снятый в Чернобыльской зоне отчуждения.

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Как сообщает NME, композиция Life is Golden стала первым официальным синглом из восьмого альбома группы The Blue Hour, который должен выйти осенью, 21 сентября.

Режиссером клипа на песню выступил Майк Кристи. Комментируя замысел видео, он отметил, что дело не только в катастрофе, произошедшей много лет назад – «речь идет о неудержимой силе жизни, поглотившей опустошенный пейзаж, покинутый людьми».

Группа Suede, сформированная в 1989 году, входит в так называемую «большую четверку» брит-попа, вместе с командами Oasis, Blur и Pulp.

В июле сообщалось, что культовый британский коллектив The Prodigy в преддверии выхода нового альбома выпустил новый клип.