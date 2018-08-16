Демограф рассказала о причинах снижения рождаемости и способах борьбы с миграцией

Либанова отметила, что в Украине с каждым новым поколением меньше молодых людей, и, соответственно, ниже рождаемость. Относительно миграции она отметила, что что не будет территория в центре Европы с такими природными ресурсами пустовать.

Накануне новой переписи населения академик-демограф Элла Либанова прогнозирует ее результаты, призывает не бояться оттока рабочих рук и мозгов из Украины на Запад и заверяет: страна с мягким климатом в центре Европы никогда не будет пустовать.

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Об этом она сообщила в интервью изданию "Новое время". "Мы планируем провести перепись посредством планшетов, в электронном виде. Второй метод - онлайн-регистрация, где человек, зарегистрировавшись, может сам заполнить информацию о себе и своей семье. Мы отказываемся от переписи по телефону, но будет сохраняться перепись по подписным бумажным листам для людей, которые не желают указывать данные на электронном носителе напрямую. Бюджет будущей переписи - по оценкам Госстата и с моими корректировками - около 3 млрд грн, и это один из наиболее дешевых вариантов", - сообщает Либанова.

Относительно уровня рождаемости в стране, демограф отмечает, что на 1 января 1993 года украинцев было 52 млн. "Для того чтобы население страны не уменьшалось, важно, чтобы на 100 женщин приходилось 213–215 детей", - сообщила она, добавив, что такого в Европе нет уже нигде, поэтому и Украина находится вполне в европейском типе репродукции. "У нас показатель рождаемости 1,6, в большей части Европы - 1,3. Детей с коэффициентом 2,15 украинская женщина не рожает с конца 60-х годов прошлого века. Это создает воронку снижения рождаемости", - рассказывает Либанова и отмечает, что с каждым новым поколением меньше молодых людей, меньше тех, кто рожает, меньше рождаемость.

Кроме того, она рассуждает, что миграция - неотъемлемая часть развития цивилизации и признак глобализации. Она выразила уверенность в том, что люди будут уезжать туда, где условия жизни кажутся им интереснее. "Остановить такой процесс сложно. Власть должна к этому адаптироваться и уже сейчас думать, как решать существующие проблемы, как заполнять рабочие места", - отмечает она, подчеркивая при этом, что все не уедут.

Полную версию интервью с Эллой Либановой читайте в новом номере журнала "Новое время" от 16 августа 2018 года.