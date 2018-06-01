1276 новорожденных ежедневно, 106 тысяч детей в интернатах: самая важная статистика по Украине ко Дню защиты детей (видео)

1 июня отмечается Международный день защиты детей.

В Украине и во всем мире в первый день июня отмечается День защиты детей. Мы подготовили подборку статистических данных, касающихся детей.

Каждую минуту в мире рождается около 255 детей. В Украине за один день появляется на свет 1276 младенцев. По показателям рождаемости Украина занимает 186 место в мире.

Почти 106 тысяч детей, или 1,5% маленьких украинцев, живут и воспитываются в интернатах. Но только 8% из них сироты, а остальные 92% имеют родителей.

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По данным ЮНИСЕФ, в Украине 67% детей до 17 лет страдают от буллинга. По официальным данным, во время военной агрессии России на Донбассе погибли 138 детей.