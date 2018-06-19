Количество родившихся в Польше украинцев за последнее десятилетие выросло почти в 40 раз

В прошлом году в Польше родилось 1590 украинцев, что на 65% больше чем в позапрошлом году.

В прошлом году в Польше родилось 1590 украинцев. Это почти в 40 раз больше, чем 10 лет назад, и на 65 процентов больше, чем в позапрошлом году.

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Dziennik Gazeta Prawna, в прошлом году в Польше родилось 2705 детей с иностранным гражданством. Среди новорожденных с непольським гражданством было больше всего украинцев – 1590 человек.

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Такую тенденцию связывают с ростом количества иностранцев, которые в течение последних лет получили разрешение на временное или постоянное проживание в Польше. В прошлом году такие разрешения получили 317,4 тысячи человек из разных стран, в позапрошлом году – 243,2 тысячи. Среди них больше всего граждан Украины – в прошлом году им выдано 141,1 тысячи таких документов (это на 55% больше, чем в позапрошлом году).

К тому же, как утверждает профессор Лодзинского университета Петр Шукальский, чаще иностранцы в Польше склонны вступать в брак с гражданами стран, из которых они происходят, или похожих по национальности. Поэтому дети, рожденные в таких браках, не считаются поляками.

Как сообщал УНИАН, украинцы в 2017 году стали лидерами в покупке земли в Польше среди иностранцев. Граждане Украины получают каждое второе разрешение.