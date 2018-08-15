У арестованного в оккупированном Крыму «украинского диверсанта» Дудки начались проблемы с сердцем

Севастопольца Владимира Дудку задержали 9 ноября 2016 года, российские оккупационные власти обвиняют его в подготовке диверсий организованной группой и хранении оружия.

У арестованного в аннексированном Крыму «украинского диверсанта» Владимира Дудки ухудшилось состояние здоровья – начались проблемы с сердцем.

Об этом в эфире "Радио "Крым.Реалии" сообщил брат задержанного Петр Дудка.

«Вид у Владимира, конечно, ужасающий. Он сильно похудел, сильно сдал. Проблемы у него со здоровьем обострились. У него простатит, проблемы с желудком, а еще в связи с арестами и двумя годами в СИЗО начались проблемы с сердцем. Лекарства передает его сын, но насколько быстро они попадают к нему, я не могу сказать. Не сразу», – рассказал он.

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Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2016 года в Севастополе задержали крымчан Владимира Дудку, Алексея Бессарабова и Дмитрия Штыбликова. Их обвинили в подготовке диверсии организованной группой и хранении оружия.

16 ноября 2017 года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима после того, как он заключил досудебное соглашение со следствием, то есть признал свою вину.

Уголовное дело в отношении Дудки и Бессарабова суд 6 апреля вернул прокурору для устранения недостатков. По информации родственников, 2 августа в подконтрольном России Севастопольском горсуде было запланировано новое рассмотрение дела по существу.

31 июля Дудке и Бессарабову продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на шесть месяцев.

Правозащитники неоднократно заявляли о том, что так называемое «дело украинских диверсантов» является политически мотивированным уголовным преследованием.