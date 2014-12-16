Крымчане из-за рекордного падения рубля скупают в обменниках даже гривню

Как передает корреспондент Крым.Реалии, курс иностранных валют меняется чуть ли не каждые 5-10 минут. Люди в панике бросились скупать все, что есть в пунктах обмена.

«Берут все и доллар, и евро, и даже гривню спрашивают. Скупают по любому курсу, потому что он постоянно растет и люди хотят успеть купить по более низкому», – рассказали изданию валютчики, отметив при этом, что пока в Крыму дефицита валюты нет.

Читайте такжеРоссийская валюта продолжает падать в пропасть: евро превысил 100 рублей, доллар - выше 80

По состоянию на 15:00 по местному времени, за один доллар в обменниках Симферополя просят 77 рублей, за один евро – 94 рубля, за 1 гривню – 0,29 рубля.

Курс валют напрямую отражается на ценниках в крымских магазинах, где продавцы также не поспевают менять стоимость товара.

Утром 16 декабря, при открытии торгов на Московской бирже евро потерял 4,1 руб и торговался на уровне 74,7. Доллар упал в цене на 4,7 рубля и стоил 59,7 по сравнению с предыдущим закрытием.

Читайте такжеВ России начали вводить запрет на слово «кризис»

Резкое снижение курсов европейской и американской валют связывают с реакцией рынка на значительное повышение ключевой ставки Центробанком – с 10,5 процента сразу до 17 процентов годовых.

Однако как и предсказывали эксперты, неожиданно резкое решение Центрального банка России по ключевой процентной ставке не смогло стабилизировать внутренний валютный рынок. При открытии торгов во вторник курсы доллара и евро относительно заметно упали по отношению к рублю, однако через короткое время их рост вновь возобновился.

По состоянию на 15:00 американская валюта укрепилась более чем до 74 рублей, а европейская – почти до 93 рублей, что является очередными историческими рекордами.