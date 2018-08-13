В оккупированной Макеевке появилась вывеска на украинском языке (фото)

10:19, 13 августа 2018
Общество
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Раньше на этом месте висела вывеска на русском языке / фото twitter.com/666_mancer

Как сообщил блоггер Necro Mancer‏ на своей странице в Twitter, вывеска в Макеевке с фразой «Залізнична каса» і логотипом «Укрзализныци», появилась 1 августа, а раньше там висела другая табличка.

Согласно опубликованным фотодоказательствам, в доокупационные времена в том месте тоже была касса, однако вывеска была на русском языке.

фото twitter.com/666_mancer

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Теги: #ДНР#оккупация