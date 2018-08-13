В оккупированной Макеевке появилась вывеска на украинском языке (фото)

Вывеска с фразой «Залізнична каса» і логотипом «Укрзализныци» появилась около двух недель назад.

В Сети обсуждают вывеску на украинском языке, замеченную в оккупированной боевиками «ДНР» Макеевке.

Как сообщил блоггер Necro Mancer‏ на своей странице в Twitter, вывеска в Макеевке с фразой «Залізнична каса» і логотипом «Укрзализныци», появилась 1 августа, а раньше там висела другая табличка.

Согласно опубликованным фотодоказательствам, в доокупационные времена в том месте тоже была касса, однако вывеска была на русском языке.