В оккупированной Макеевке появилась вывеска на украинском языке (фото)
10:19, 13 августа 2018Общество
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Вывеска с фразой «Залізнична каса» і логотипом «Укрзализныци» появилась около двух недель назад.
Раньше на этом месте висела вывеска на русском языке / фото twitter.com/666_mancer
В Сети обсуждают вывеску на украинском языке, замеченную в оккупированной боевиками «ДНР» Макеевке.
Как сообщил блоггер Necro Mancer на своей странице в Twitter, вывеска в Макеевке с фразой «Залізнична каса» і логотипом «Укрзализныци», появилась 1 августа, а раньше там висела другая табличка.
Согласно опубликованным фотодоказательствам, в доокупационные времена в том месте тоже была касса, однако вывеска была на русском языке.
фото twitter.com/666_mancer
Казалось бы, банальная табличка. Если бы не одно "но": это #Макеевка, а повесили её в августе 2018 https://t.co/l8yxDIAveHpic.twitter.com/2tFXIMPUdS— Necro Mancer (@666_mancer) 12 серпня 2018 р.
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