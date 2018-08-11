Дело чиновника, который передал в частную собственность рекреационные земли в Затоке направлено в суд

Стоимость противоправно отчужденной земли на черноморском побережье составляет почти 50 млн грн.

В Одессе завершено расследование в отношении фигуранта дела о передаче в частную собственность три га рекреационных земель, который два года скрывался от следствия.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, накануне правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего секретаря Затоковского поселкового совета, который в вместе с другими участниками схемы обвиняется в преступных сделках с рекреационными землями в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района.

Стоимость противоправно отчужденной земли на черноморском побережье составляет почти 50 млн грн. В пресс-службе добавили, что на указанный землю по ходатайству прокуратуры наложен арест.

«Следует отметить, что с мая 2016 фигурант уголовного производства скрывался от органов следствия, а в июне его задержали в Николаевской области на базе отдыха, где мужчина отдыхал, зарегистрировавшись по документам родственника», - рассказали в прокуратуре.

По ходатайству прокуратуры бывший чиновник находится под стражей.

Кроме того, сейчас слушаются в суде обвинительные акты в отношении председателя Затоковского поселкового совета и его сообщника.

Как сообщал УНИАН, 16 января 2016 года Киевский районный суд Одессы взял под стражу с правом внесения залога 5 млн грн поселкового голову Затоки (Белгород-Днестровский район Одесской области) и главного архитектора города Белгород-Днестровский. Ранее правоохранители вручили уведомление о подозрении поселковому голове Затоки, председателю постоянной комиссии по земельным вопросам и главному архитектору города Белгород-Днестровский в ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 382, ч.1 ст. 366 Уголовного кодекса ("злоупотребление служебным положением и умышленное препятствование исполнению постановления суда"). Сообщалось, что стоимость земли – более 50 млн грн.

Давид Сакварелидзе (тогда - заместитель генпрокурора, прокурор Одесской области) заявил: в 2014 году вышеупомянутые лица незаконно вывели из коммунальной собственности земельный участок рекреационного назначения площадью более 3 га, после чего передали его в частную собственность. Землю, которая находится в одном из самых перспективных районов у самого побережья Черного моря, разделили между 66 лицами.

В июне 2018 года Киевский районный суд Одессы арестовал с правом залога 10 млн грн находившегося в розыске секретаря Затоковского поселкового совета.