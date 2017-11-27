Председатель Житомирской ОГА поручил лесоводам образовать к 15 декабря пункты реализации новогодних елок

Председатель облгосадминистрации Игорь Гундич поручил лесоводам образовать к 15 декабря пункты реализации новогодних елок. Об этом УНИАН сегодня сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, речь идет о распоряжении Гундича №460 «О ежегодных мерах по охране хвойных насаждений в новогодние праздники».

Так, в области пункты реализации елок образуют в специально определенных местах – возле контор лесничеств и питомников, на рекреационных площадках вдоль автодорог области, на рынках, и тому подобное.

При этом продажа новогодних елок на торговых пунктах должна осуществляться с обязательной маркировкой – этикетками со штрих-кодом. Также могут быть использованы пластиковые бирки, предназначенные для маркировки новогодних елей.

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Заготовку осуществлять со специально созданных плантаций новогодних елок, а также за счет деревьев, подлежащих вырубке при оздоровлении лесов.

"Также лесники призвали граждан не пополнять ряды лесонарушителей, ведь за самовольно срубленную елку придется заплатить штраф, сумма которого значительно превышает саму ее стоимость", - отмечают в ОГА.

С адресами пунктов реализации елок можно ознакомиться на официальном сайте Житомирской облгосадминистрации.

Как сообщал УНИАН, в последние годы на Житомирщине можно было купить новогоднюю елку в горшке.